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Suudi Arabistan'tan milyonlarca hacı adayına koronavirüs çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2020
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MİLYONLARCA HACI ADAYINA KORONAVİRÜS ÇAĞRISI

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı hacı adaylarına çağrıda bulundu. Suudi Arabistan Hac ve bin Tahir Benten, dünya ülkelerine, hac sözleşmelerini imzalama konusunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gelişmelerin netleşmesini beklemeleri çağrısında bulundu.

Hac ve bin Tahir Benten, dünya ülkelerine, hac sözleşmelerini imzalama konusunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gelişmelerin netleşmesini beklemeleri çağrısında bulundu.

Bakan Benten, El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, dünyadaki Müslümanlardan, hac anlaşmalarını imzalamak için Kovid-19 ile ilgili gelişmeler netleşinceye kadar beklemelerini istedi." dedi.

Suudi Arabistan'ın umreye gelip tekrar ülkelerine dönemeyen 1200 kişinin bakımını sağladığını ve bu konuda koordineli çalıştıklarını söyleyen Benten, otellerde karantinaya alınan umrecilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Suudi Bakan, söz konusu umrecilerin hangi ülkeden oldukları konusunda bilgi vermedi.

Benten ayrıca, umre vizesi alıp da gelemeyenlerin ücretlerini Suudi Arabistan'ın geri ödediğini aktardı.

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