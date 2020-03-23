Son dakika: İngiltere’den kritik koronavirüs kararı! Başbakan Boris Johnson hastalanırsa...
Son dakika haberi... İngiltere’den kritik koronavirüs kararı. İngiliz hükümetinin Kovid-19 tasarısının imzalanmasının ardından kritik bir karar alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un korona-virüsü nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı bildirildi.
İngiltere'den kritik koronavirüs kararı. İngiliz hükümetinin Kovid-19 tasarısının imzalanmasının ardından kritik bir karar alındı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un korona-virüsü nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı bildirildi.
DÜNYA GENELİNDE YENİ TİP KORONAVİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 339 BİNİ GEÇTİ
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 339 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 339 bin 181 olarak bildirdi.
Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 14 bin 703 kişi öldü ve 99 bin 14 kişi iyileşti.
Kovid-19 nedeniyle Çin'de 3 bin 270, Hong Kong'da 4, İtalya'da 5 bin 476, İspanya'da 1772, İran'da 1685, Fransa'da 674, ABD'de 457, İngiltere'de 281, Hollanda'da 179, Güney Kore'de 111, İsviçre'de 98, Almanya'da 94, Belçika'da 75, Japonya'da 49, Endonezya'da 48, Filipinler'de 33, Türkiye'de 30, Brezilya'da 25, İsveç'te 21, San Marino'da 20, Kanada'da 20, Irak'ta 20, Cezayir'de 17, Avusturya'da 16, Yunanistan'da 15, Danimarka'da 13, Portekiz'de 14, Mısır'da 14, Ekvador'da 14, Malezya'da 10, Lüksemburg'da 8, Hindistan'da 8, Avustralya'da 7, Norveç'te 7, Polonya'da 7, Macaristan'da 6, Pakistan'da 6, Peru'da 5, Lübnan'da 4, Arjantin'de 4, İrlanda'da 4, Fas'ta 4, Burkina Faso 4, Bulgaristan'da 3, Ukrayna'da 3, Romanya'da 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 3, Panama 3, Tunus 3, Arnavutluk'ta 2, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Meksika'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Bangladeş'te 2, Slovenya 2, Bahreyn 2, Kolombiya 2, Sırbistan 2, Mauritius 2, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Gana, Porto Riko, Karadağ, Paraguay, Guam, Küba, Martinik, Afganistan, Guadeloupe, Azerbaycan, Moldova, Andorra, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Litvanya, Hırvatistan, Rusya, Tayland, İsrail, Çekya, Şili, Finlandiya, İzlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Sudan'da birer kişi hayatını kaybetti.
VAKA SAYILARI, 1000'DEN FAZLA OLAN ÜLKELER
Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, ABD, İspanya, Almanya ve Fransa; "Worldometer"deki vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:
"Çin ana karası 81 bin 93, İtalya 59 bin 138, ABD 34 bin 900, İspanya 28 bin 768, Almanya 24 bin 873, İran 21 bin 638, Fransa 16 bin 18, Güney Kore 8 bin 961, İsviçre 7 bin 474, İngiltere 5 bin 683, Hollanda 4 bin 204, Avusturya 3 bin 582, Belçika 3 bin 401, Norveç 2 bin 385, İsveç 1934, Japonya 1822, Avustralya 1629, Portekiz 1600, Brezilya 1546, Kanada 1470, Danimarka 1395, Malezya 1306, Türkiye 1236, Malezya 1183, Çekya 1120 ve İsrail 1071."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Tüyleri diken diken eden dua! Halk camlara çıkarak...
- İspanya'da korona şoku! Son rakam korkunç..
- Zimbabve'de koronavirüsten ilk ölüm
- Rus doktordan çarpıcı koronavirüs iddiası!
- Kritik veriler açıklandı! İşte en tehlikeli grup...
- İtalya'da her 10 kişiden 9'u hastaneye gidemeden ölüyor
- Hafter'den saldırı! 2 yabancı çalışan öldü
- İran'da virüs şarlatanlığı! "Peygamberden geldi" dedi ve bakın ne yaptı
- Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye çevriliyor
- “Koronavirüs düğümü” bu isimde saklı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısa çalışma ödeneği 2020 başvuru şartları ve formu! İŞKUR Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
- İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?
- Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?
- Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?
- Son dakika: Kredi borçları ertelendi mi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç konut kredi borcu ertelendi mi?
- EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri
- Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
- Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?