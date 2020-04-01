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Fransa'da Kovid-19 bilançosu ağır: 24 saatte 509 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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FRANSA'DA KOVİD-19 BİLANÇOSU: 24 SAATTE 509 ÖLÜ

Son dakika haberine göre, 'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 509 artarak 4 bin 32'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 861 artışla 56 bin 989'a ulaştığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 861 artışla 56 bin 989'a ulaştığını belirtti.

Salomon, Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 6 bin 17'ye, tedavi olarak hastalığı atlatan kişi sayısının 10 bin 935'e çıktığını kaydetti.

Jerome Salomon, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 509 artarak 4 bin 32'ye ulaştığını duyurdu.

Son 24 saatteki rakamlar, 'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Fransa, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında Çin'i geride bıraktı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Öte yandan, Başbakan Edouard Philippe, Ulusal Meclis'te oluşturulan komisyondaki konuşmasında, dünyada hiçbir ülkenin sağlık sisteminin bu salgının yol açtığı krizle başa çıkmak için inşa edilmediğini dile getirdi.

17 Mart'ta getirilen serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının ülkenin tamamında bir seferde kaldırılmayabileceğini belirten Philippe, bunu zamana yayarak bölge bölge yapabileceklerini kaydetti.

"Bir virüse karşı mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele uzun sürecek. Kötü haber ve hayal kırıklıkları içeren zor bir mücadele." ifadesini kullanan Edouard Philippe, okulları mayıs ayı başında açmak istediklerini, ancak bunun salgının durumuna bağlı olduğunu belirtti.

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