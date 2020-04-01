Son dakika: Rusya’dan çok konuşulacak karar! Kasıtlı corona virüs yayan terörist sayılacak
Son dakika haberine göre Corona virüs Rusya’da yayılmaya devam ederken parlamentonun alt kanadı Duma da son derece sert bir ‘salgın yasası’nı kabul etti. Tasarıda para ve hapis cezaları öngörülüyor.
Rusya'da Duma tarafından oy birliği ile kabul edilen yeni "Bulaşıcı Hastalık Salgın Yasası"na göre yönetimin ilan ettiği koronavirüs tedbirlerine uymayan kişiler terörist olarak işlem görebilecek. Hürriyet'in haberine göre yeni yasa ayrıca Rusya hükümetine belirli bölgelerde veya ülke genelinde salgın seviyesine bağlı olarak acil durum ilan etme yetkisi veriyor. Yasa, şahıslara yönelik astronomik cezalar da öngörüyor.
YASALAŞMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Buna göre hasta olduğunu gizleyerek birden fazla kişiye virüsü bulaştıran kişi, 1 milyon ruble (yaklaşık 85 bin TL) para cezasına çarptırılacak. Koronavirüsü bulaştırdığı kişinin hayatını kaybetmesi durumunda ise ceza ikiye katlanarak 2 milyon rubleye (yaklaşık 170 bin TL) çıkacak. Ayrıca virüsü kasıtlı yaydığı tespit edilen kişiler "Rusya halk sağlığına sabotaj, terör eylemi veya ağır holiganlık" maddelerinden yargılanarak çeşitli hapis cezalarına çarptırılabilecek. Yasa, Duma'dan sonra parlamentonun üst kanadı Federal Konsey'e, oradan da nihai onay için Putin'e gönderilecek. Tasarının yasalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
PUTİN'DEN ÇAĞRI
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, COVID-19 virüs salgınının ülkede hızla yayılmaya devam etmesi üzerine 'cephe hattına' tıp öğrencilerinin de gönderilmesi gerektiğini duyurdu. Rusya'nın 31 irili ufaklı şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bölge valileriyle toplantı düzenleyen Putin, "Orta kademe sağlık personeli sayısı yetersiz kalıyor. Tıp fakültelerimizdeki son sınıf öğrencilerinin de virüse karşı verdiğimiz mücadeleye katılması yerinde olur" dedi. Daha önce de ABD'de bazı tıp fakülteleri son sınıf öğrencilerini salgına karşı seferber etmek için erken mezun etme kararı almıştı.
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