Çin’de yerel kaynaklı korona vakasına rastlanmadı
Çin’de dün yerel kaynaklı korona vakasına rastlanmazken, yurt dışı kaynaklı 48 vaka tespit edildiği bildirildi. Vakalardan 236’sının İngiltere, 116’sının ABD ve 81’inin İspanya kaynaklı olduğu belirtilirken ülkedeki toplam vaka sayısının da 81 bin 518’e yükseldiği açıklandı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün yeni korona virüsü salgınında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, salgında şu ana kadar meydana gelen toplam can kaybı sayısının 3 bin 305'e çıktığını açıkladı.
VAKA SAYISI 81 BİNİ GEÇTİ
Komisyon, Çin anakarasında dün yurt dışı kaynaklı 48 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısının ise 771'e ulaştığını bildirdi. Söz konusu vakalardan 236'sının İngiltere, 116'sının ABD ve 81'inin İspanya kaynaklı olduğu aktarılarak ülkedeki toplam vaka sayısının da 81 bin 518'e yükseldiği bildirildi. Ülke genelindeki hastanelerden dün 282 korona virüs hastasının taburcu edildiği, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının 76 bin 52'ye ulaştığı belirtildi.
Öte yandan, Çin ekonomisinin Mart ayına dair bazı verilerinde iyileşme eğilimi görüldüğü bildirildi. Ulusal İstatistik Bürosu'nun bugün açıkladığı veriler, imalatta satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) Mart ayında 52'ye yükseldiğini gösterdi. Bu oran, Şubat ayında 35.7 olarak kayıtlara geçmişti.
Çin'de imalat dışı PMI ise 52.3 seviyesine çıktı. Hizmet ve inşaat sektörleri açısından gösterge niteliğindeki endeks, Şubat ayında 29.6 olarak kaydedilmişti.
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