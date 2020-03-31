İsrail'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı arttı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, vaka sayısı 4 bin 831'e yükseldi. İsrail Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca ülkede 136 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Böylece vaka sayısının 4 bin 831'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 83'ünün durumunun ağır olduğu, 163 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 49 ile 50 yaşlarındaki iki kadın hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kadınların koronavirüs nedeniyle bir süredir Tel Aviv yakınındaki hastanelerde tedavi altında bulunduğu ifade edildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 18'e ulaştı.

VAKA SAYISI 4 BİN 831'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca ülkede 136 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece vaka sayısının 4 bin 831'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 83'ünün durumunun ağır olduğu, 163 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.





KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİN UYGULANMASI İÇİN 700 ASKER GÖREV YAPACAK

Öte yandan ülkede Kovid-19'un yayılmasına karşı alınan tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için güvenlik güçleri yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Zaruri nedenler dışında sokağa çıkılmaması emrininin uygulanması için polise yardım amacıyla çoğu silahsız 700 asker görev yapacak.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.