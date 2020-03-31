Son dakika: Sayı her geçen gün artıyor! İran ve İspanya'da korkutan bilanço

Son dakika haberi... İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi. İran'da ise son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Çin'den başlayan virüsün merkezi önce İtalya oldu ardından önlenemeyen bir hızla ABD ilk sıraya çıktı. Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 829 oldu. Dünya genelindeki toplam vaka sayısı ise 787 bin 10...

İSPANYA

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi.

İRAN

İran'da ise son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.

RUSYA

Rusya'da corona virüs vaka sayısında rekor artış yaşandı. Son 24 saatte 500 yeni vaka ile toplam sayı 2 bin 337'ye yükseldi. 18 vaka yaşamını yitirirken, 121 hasta iyileşti.

detaylar gelecek...