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Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 159'a çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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BREZİLYA'DA KOVİD-19 BİLANÇOSU: 159 ÖLÜ!

ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 159'a yükseldi. Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta düzenlediği basın toplantısında, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Virüsün yol açtığı ölümlerin sayısının 159'a çıktığına dikkati çeken Mandetta, pandemiyle savaşmak için yeterli donanıma sahip olmadıklarını belirterek, daha fazla yoğun bakım ünitesi ve solunum cihazına ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Öte yandan yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgın nedeniyle kararı alan valilere tepkisini yineleyerek, karantina ve önlemleri abartılı bulduğunu söyledi.

Bolsonaro, hafta sonu başkent Brasilia'da bir alışveriş merkezini ziyaret ederek, kendisine ilgi gösteren insanlarla fotoğraf çekilmişti.

Ülkesinin ulusal televizyon programında geçen hafta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını hafife alan açıklamalarda bulunan Bolsonaro, virüs için "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" ifadesini kullanmıştı.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan ülkesi Brezilya'da 4 bin 579 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 159 kişi hayatını kaybetti.

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