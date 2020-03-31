Son dakika: Corona virüs ABD ordusunu da vurdu!
ABD Ulusal Muhafızlar’dan bir askerin New Jersey eyaletinde yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybettiği bildirildi. Bu kayıpla birlikte ABD ordusunda koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, ismine ve rütbesine yer ver verilmeyen askerin New Jersey eyaletinde Ulusal Muhafızlar Kara Kuvvetlerine bağlı olduğu belirtildi.
Açıklamada, personelin 21 Mart'ta Kovid-19 testi pozitif çıktığı ve o zamandan beri hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.
Bu kayıpla birlikte ABD ordusunda koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Daha önce bir askerin ve bir asker aile bireyinin salgından hayatını kaybettikleri duyurulmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, yakın zaman önce Ulusal Muhafızları koronavirüs salgınında valiliklere destek vermek için görevlendirmişti.
ABD ordusunda, şimdiye kadar 569'u asker, 220'si sivil personel, 150'si asker aile bireyi, 64'ü sözleşmeli personel olmak üzere 1043 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
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