30 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 24 oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
ABONE OL
FRANSA'DA KORONA BİLANÇOSU: 24 SAATTE 418 ÖLÜ

Son dakika haberine göre, 'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e yükseldi.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA