Portekiz'de 14 yaşındaki çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Portekiz’de 14 yaşındaki Vitor Godinho, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Sedef (psoriasis) dışında bir hastalığın bulunmayan çocuğun virüs nedeniyle hayatını kaybeden Avrupa’daki en genç kişi olduğu belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Ovar şehrinde ikamet eden 14 yaşındaki Vitor Godinho, Santa Maria da Feira şehrinde kaldırıldığı Sao Sebastiao Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sedef (psoriasis) dışında başka bir hastalığı bulunmayan Godinho'nun, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç kişi olduğu belirtildi. Sağlık görevlilerinin, durumunun ciddiyeti nedeniyle Godinho'yu, ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Porto'daki bir hastaneye transfer etmeye karşı çıktıkları belirtildi.
Ayrıca, futbol oynadığı belirtilen Godinho için Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Başkanı Fernando Gomes, FPF resmi sitesinde Godinho'nun ailesine baş sağlığı dilediği bir mesaj yayımladı.
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