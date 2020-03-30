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Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı

İngiltere Premier Ligi'nin yıldız oyuncularından Jack Grealish, hayranlarına koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalın mesajı verdikten sonra arabasıyla trafik kazası yaptı. Hayranları sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, yıldız futbolcuyu ikiyüzlülükle suçladı.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 20:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 20:17
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Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle evde kal çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı

İngiltere Premier Ligi'deki Aston Villa futbol takımının yıldız futbolcusu Jack Grealish (24), Cumartesi günü sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüyle hayranlarına koronavirüsten korunmak için evde kalın mesajı vermişti.

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Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle evde kal çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı

Grealish'in, 'evde kalın, hayat kurtarın' dediği görüntüleri yayınladıktan sonra arabasıyla dışarı çıktığı ve kaza yaptığı belirlendi.

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Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle evde kal çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı

Görgü tanıkları, futbolcunun evinden parti sesleri geldiğini ve sabah saatlerinde bir gürültü duyduklarını, futbolcuyu arabanın yanında gördüklerini ifade etti.

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Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle evde kal çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı

Grealish'in, arabasıyla park halindeki 3 araca vurduğu duyuruldu.

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Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle evde kal çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı

Hakkında çıkan haberlerin ardından hayranları Grealish'i ikiyüzlü olmakla suçladı.