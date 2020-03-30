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Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
İngiltere Premier Ligi'nin yıldız oyuncularından Jack Grealish, hayranlarına koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalın mesajı verdikten sonra arabasıyla trafik kazası yaptı. Hayranları sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, yıldız futbolcuyu ikiyüzlülükle suçladı.
Giriş Tarihi: 30.03.2020 20:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 20:17
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Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
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Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
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Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
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Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
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Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı