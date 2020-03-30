30 Mart 2020, Pazartesi
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Son dakika: Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırılarına kınama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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TÜRKİYE'DEN AFGANİSTAN'DAKİ TERÖR SALDIRILARINA KINAMA

Son dakika haberine göre, , 'da düzenlenen ve 20'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını kınadı.

, 'da düzenlenen ve 20'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan'ın Takhar, Zabul, Helmand ve Baghlan vilayetlerinde 29 Mart Pazar günü düzenlenen terör saldırıları sonucunda çok sayıda Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırılarını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'ın Tahar ve Zabul vilayetlerinde militanlarının düzenlediği saldırılarda ve Bağlan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 25 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: YUKARI KARABAĞ BÖLGESİNDEKİ GAYRİMEŞRU SEÇİMLERİ TANIMIYORUZ

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