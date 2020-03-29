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Libya'da darbeci Hafter bozguna uğradı! Türk Siha'sı orayı başına yıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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LİBYA'DA DARBECİ HAFTER BOZGUNA UĞRADI!

(BM) nezdinde tanınan ve 'da meşru olan (UMH) askeri güçleri, darbeci general Hafter'i bozguna uğrattı. Hafter'e bağlı Tümgeneral Salim Diyak etkisiz hale getirildi. Hafter'e yakın medya, Diryak'ın "Türk SİHA'sı tarafından vurulduğunu" iddia etti.

(BM) nezdinde tanınan 'ne (UMH) bağlı askeri birlikler, 'in önde gelen komutanlarından 'ı etkisiz hale getirdi.

TABUR KOMUTANI KADDAFİ ES-SADAİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜ
UMH askeri birlikleri sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Veşka bölgesinde düzenlenen operasyonda ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Sirte Karargahı Komutanı Tümgeneral ve yardımcısı 110'uncu Tabur Komutanı Kaddafi es-Sadai'nin öldürüldüğünü belirtti.

ÇATIŞMALAR ESNASINDA 8 MİLİS DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Çatışmalar esnasında 8 milisin daha etkisiz hale getirildiğini ifade eden Kununu, Kasr bin Gaşir bölgesinde, içinde Rus paralı askerlerin bulunduğu bir binayı da hedef aldıklarını kaydetti.

Kununu, operasyonlarda çok sayıda savaş aracının da kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

HAFTER'E YAKIN MEDYA: "DİRYAK'I TÜRK SİHA'SI VURDU"
Hafter'e yakın Bingazi merkezli 218 televizyonunun internet sayfasında, Tümgeneral Diryak ve yardımcısı Sadai'nin Türk SİHA'sı tarafından vurulduğu iddia edildi.

UMH askeri birlikleri tarafından 25 Mart'ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında geçen cuma düzenlenen operasyonda Hafter'e bağlı 129'uncu Taburun Komutanı Albay Ali Seyda el-Tebavi de öldürülmüştü.

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