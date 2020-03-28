Son dakika: Corona virüs salgının başladığı Vuhan'da kritik karar
Koronavirüs (corona virüs) salgınının başlangıç yeri olan Vuhan’da hayat normale dönmeye başladı. Çin Devlet Demiryolları, Vuhan’dan Avrupa'ya yük taşıyan demiryollarının bugün itibariyle çalışmaya başladığını açıkladı. İlk sefer, Almanya’nın Duisburg kentine yapılacak.
Çin Devlet Demiryolları, koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen ve Vuhan'dan Avrupa'ya yük taşıyan demiryollarının, seferlerine başladığını açıkladı. Vuhan İstasyonu'ndan kalkan ve 50 kargo konteyneri taşıyan yük treni, Almanya'nın Duisburg kentine doğru yola çıktı.
Tıbbi malzeme ve çeşitli günlük ihtiyaçların bulunduğu yük treninin, yolculuğu 15 gün sürecek.
Çin'in büyük endüstri şehirlerinden biri olan Vuhan'da tıbbi malzemenin yanı sıra otomobil yedek parçası, elektronik cihazlar ve telekomünikasyon ürünleri üretiliyor. Bu ürünler, başta Almanya olmak üzere Fransa, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'ya gönderiliyor.
Almanya'nın Köln kentinde yaşayan ve koronavirüs tedavisinden sonra iyileşen Ahmet Arpacı, virüsü Çin'in Vuhan kentinden gelen endüstriyel yedek parçalarından kapmış olabileceğini açıklamıştı.
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