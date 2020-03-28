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Son dakika: Corona virüs salgının başladığı Vuhan'da kritik karar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2020
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KORONANIN BAŞLADIĞI VUHAN'DA KRİTİK KARAR

Koronavirüs (corona virüs) salgınının başlangıç yeri olan Vuhan’da hayat normale dönmeye başladı. , Vuhan’dan Avrupa'ya yük taşıyan demiryollarının bugün itibariyle çalışmaya başladığını açıkladı. İlk sefer, ’nın kentine yapılacak.

, koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen ve Vuhan'dan Avrupa'ya yük taşıyan demiryollarının, seferlerine başladığını açıkladı. Vuhan İstasyonu'ndan kalkan ve 50 kargo konteyneri taşıyan yük treni, 'nın kentine doğru yola çıktı.

Tıbbi malzeme ve çeşitli günlük ihtiyaçların bulunduğu yük treninin, yolculuğu 15 gün sürecek.

Çin'in büyük endüstri şehirlerinden biri olan Vuhan'da tıbbi malzemenin yanı sıra otomobil yedek parçası, elektronik cihazlar ve telekomünikasyon ürünleri üretiliyor. Bu ürünler, başta Almanya olmak üzere , , Çek Cumhuriyeti ve Polonya'ya gönderiliyor.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan ve koronavirüs tedavisinden sonra iyileşen Ahmet Arpacı, virüsü Çin'in Vuhan kentinden gelen endüstriyel yedek parçalarından kapmış olabileceğini açıklamıştı.

Son dakika: Çin'in Vuhan kentinde koronavirüs Covid-19 karantinası kaldırılıyor SON DAKİKA: ÇİN'İN VUHAN KENTİNDE KORONAVİRÜS (COVİD-19) KARANTİNASI KALDIRILIYOR
Korku filmi gibi! Vuhan kentinde evler dışarıdan mühürlendi! KORKU FİLMİ GİBİ! VUHAN KENTİNDE EVLER DIŞARIDAN MÜHÜRLENDİ!

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