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Son dakika: ABD'de korkunç saldırı önlendi! Pandemi hastanesine bomba yüklü araçla saldıracaklardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2020
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ABD'DE KORKUNÇ SALDIRI ÖNLENDİ

Son dakika haberine göre ’de bir pandemi hastanesine bomba yüklü araçla saldırı planlayan bir kişi tarafından vuruldu. Ağır yaralanan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'ın bürosundan sorumlu özel ajan Timothy Langan'ın yaptığı açıklamaya göre, 36 yaşındaki Timothy Wilson, FBI ajanlarının uzun süredir devam eden bir iç terör soruşturması sonrasında Belton'da düzenlenen operasyon sırasında vuruldu. Şüpheli Wilson, daha sonra kaldırıldığı hastanede öldü.

Açıklamaya göre, bir ay süren soruşturma Wilson'ın dini, ırksal ve hükümet karşıtı inançlar tarafından harekete geçirilen potansiyel olarak şiddet içeren bir aşırılık yanlısı olduğunu belirledi. Birkaç ay boyunca terör saldırısı yapmayı planladığı belirtilen Wilson'ın kullanarak Kansas City'deki pandemi hastanesini bombalamaya karar verdiği öne sürüldü.

Wilson, saldırıyı gerçekleştirme girişiminde bulunmadan FBI tarafından vuruldu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

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