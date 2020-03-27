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Son dakika: İtalya’nın eski başbakanı Matteo Salvini'den AB'ye ağır sözler: Yılanlar ve çakallar mağarası...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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AB'YE AĞIR SÖZLER! YILANLAR VE ÇAKALLAR MAĞARASI

Son dakika... 'den corona virüs ile mücadele eden 'ya yardım eli uzanmadı. Rusya'nın ülkeye yardımı ise AB'yi kızdırsada AB bu hamle ile şoka uğramış vaziyette… Bu sebeple İtalya’nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri , Avrupa Birliği’ni (AB) eleştirdi. hesabından paylaşım yapan Matteo Salvini, AB’yi "Yılanlar ve çakallar mağarası" sözleri ile ağır bir dille yüklendi.

'nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri , Avrupa Birliği'ni () eleştirdi. hesabından paylaşım yapan Salvini, AB'yi "Yılanlar ve çakallar mağarası" diyerek eleştirdi.

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Salvini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB'den nefret ediyor ve tiksiniyorum. Birlikten ziyade, yılanlar ve çakallar mağarası. Önce virüsü yeneceğiz, sonra dönüp AB'yi düşüneceğiz. Gerekirse teşekkür etmeden ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

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CONTE DE AB'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ! "BÖYLE DEVAM EDERSE..."

Avrupa corona virüs (Covid-19) ile boğuşuyor. Ölümcül virüs ile İtalya, ve ağır yara alırken AB'den de çatırdama sesleri geliyor.

Dün İtalya Başbakanı Conte, AB yardımının ülkeye ulaştırılmamasını sert sözlerle eleştirdi ve "Böyle devam ederse başımızın çaresine kendimiz bakarız" dedi.

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Bu haber sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Covid-19 salgınının Euro Belgesi'ndeki yıkıcı etkilerine karşı kullanılmak amacıyla Avrupa Birliği liderlerinin üzerinde çalıştığı ve "corona tahvili" adı verilen tahvil çıkarılarak, yeni kaynak yaratma düşüncesine karşı olduklarını açıkladı.

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