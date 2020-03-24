Corona virüs toplantısına damga vuran an! Trump hemen uzaklaştı...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs ile mücadelede kullanılan tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere birçok kaynağın stoklanmasını ya da ürünlere fahiş fiyat uygulanmasını engellemek için bir kararname imzaladığını duyurdu. Trump'ın, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde çalışan Dr. Deborah Birx'ün "Hafta sonu biraz ateşim vardı. Virüsten şüphelendim." ifadeleri üzerine doktorun yanından uzaklaşması ise gündem oldu.

Giriş Tarihi: 24.03.2020 07:32 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 07:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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