24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD Başkanı Trump: Yakında korona değil depresyon öldürecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
ABONE OL
YAKINDA KORONA DEĞİL DEPRESYON ÖLDÜRECEK

Yakında ekonominin normale dönmesini sağlayacağını söyleyen Başkanı , "Ekonomide normal yaşama dönmezsek yakında depresyondan ölenlerin sayısı, virüsten ölenlerden daha fazla olacak" dedi.

Corona virüs (Covid-19) ilk 'de görüldüğünde bu konuyu önemsemeyen ve daha sonra yaptığı açıklamalarla hem önlem alınmasını geçiktiren hem de sürekli polemik yaratan Başkanı köşeye sıkıştı.

Trump bir yandan tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere birçok ürünü stoklayarak fahiş fiyata satanlarla mücadele ederken, diğer taraftan ekonominin normala dönmesi için çaba harcıyor.

ÖLÜ SAYISI 587'YE YÜKSELDİ

ABD'de 46 binden fazla kişiye corona virüsü tanısı kondu, ölü sayısı 587'ye yükseldi. Trump ise ülkeyi ekonomik krizden çıkarmada tek yolun "normalleşme" olduğunu savunuyor.

Yakında ekonominin normala dönmesini sağlayacağını söyleyen ABD Başkanı Trump, "Ekonomide normal yaşama dönmezsek yakında depresyondan ölenlerin sayısı, virüsten ölenlerden daha fazla olacak" dedi.

'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanlar büyük endişe ve depresyon içerisinde. Eğer ekonominiz kötü durumdaysa intihara sürüklenebilir ve daha fazla ölüm olabilir. Depresyon sonucu intiharlar, corona virüsü ölümlerinden daha fazla olabilir" şeklinde konuştu.

Aldıkları önlemlerle hayat kurtardıklarını savunan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu zor günler geçecek, çok yakında bitecek ve normal hayata döneceğiz" açıklaması yaptı.

Gazetecilerin, "Virüse karşı önlemlerin gevşetilmesini, bilim insanları onaylıyor mu?" sorusuna Trump, "Hayır bilim insanları bu fikri desteklemiyor" yanıtını verdi.

NTV'nin haberine göre, Trump, Covid-19'un ülke içinde yayılımına ilişkin, "Virüs New York gibi bazı noktalarda yoğun, buralarda virüse yakalananlara karantina uygulanır. Ama virüsten etkilenmeyen birçok yer de var. Niye bazı yoğun bölgeler için tüm ülkeyi kapatalım?" dedi.

YÜKSEK FİYATLARA KARŞI KARARNAME

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede kullanılan tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere birçok kaynağın stoklanmasını ya da ürünlere fahiş fiyat uygulanmasını engellemek için bir kararname imzaladığını da duyurdu.

Covid-19 ile mücadele kapsamında bugün yeni bir kararname imzaladığını belirten Trump, "Bu kararname, Covid-19'un önlenmesi ve tedavi edilmesi için hayati öneme sahip el dezenfektanı, maske, koruyucu ekipmanlar gibi kaynakların stoklanmasını ya da fahiş fiyatlara satılmasını engelleyecek" dedi.

Sağlık ve Adalet bakanlıkların hangi ürün ve ekipmanların bu kararnameye dahil edileceğini görüşüp kararlaştıracaklarını kaydeden Trump, "Kimsenin Amerikan halkının acılarını kendi çıkarları için istismar etmesine izin vermeyiz" diye konuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise yaptığı açıklamada, "Burada bahsettiğimiz kişiler, belirli malzemeleri piyasayı maniple etmek ya da karaborsada satmak için stoklayan kişiler. Evinizde büyük oranda tuvalet kağıdı stoğu yaptıysanız korkmayın. Ama deponuzda birçok koruyucu maske varsa günün birinde kapınızı çalarız" ifadelerini kullandı.

VİRÜS DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

Trump öte yandan ABD'deki Covid-19 vaka ve ölümlerinin hızla artmasına ilişkin, "Virüse ilişkin rakamlar, kesinlikle daha da kötü olacak. Bunu en aza indirgemek için çalışıyoruz. Rakamlar elbette zaman içinde artacaktır ama günün birinde azalmaya başlar" dedi.

MELANIA TRUMP DA TEST YAPTIRMIŞ

Eşi Melania Trump'ın Covid-19 testi yaptırıp yaptırmadığına yönelik sorusu üzerine Trump, "Evet o da test yaptırdı. Sonuç negatif çıktı. Kendisi şu anda gayet iyi" diye konuştu.

Corona virüs toplantısına damga vuran an! Trump hemen uzaklaştı... CORONA VİRÜS TOPLANTISINA DAMGA VURAN AN! TRUMP HEMEN UZAKLAŞTI...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA