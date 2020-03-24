ABD Başkanı Trump: Yakında korona değil depresyon öldürecek

Yakında ekonominin normale dönmesini sağlayacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Ekonomide normal yaşama dönmezsek yakında depresyondan ölenlerin sayısı, virüsten ölenlerden daha fazla olacak" dedi.

Corona virüs (Covid-19) ilk Çin'de görüldüğünde bu konuyu önemsemeyen ve daha sonra yaptığı açıklamalarla hem önlem alınmasını geçiktiren hem de sürekli polemik yaratan ABD Başkanı Donald Trump köşeye sıkıştı.

Trump bir yandan tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere birçok ürünü stoklayarak fahiş fiyata satanlarla mücadele ederken, diğer taraftan ekonominin normala dönmesi için çaba harcıyor.

ÖLÜ SAYISI 587'YE YÜKSELDİ

ABD'de 46 binden fazla kişiye corona virüsü tanısı kondu, ölü sayısı 587'ye yükseldi. Trump ise ülkeyi ekonomik krizden çıkarmada tek yolun "normalleşme" olduğunu savunuyor.

Yakında ekonominin normala dönmesini sağlayacağını söyleyen ABD Başkanı Trump, "Ekonomide normal yaşama dönmezsek yakında depresyondan ölenlerin sayısı, virüsten ölenlerden daha fazla olacak" dedi.

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanlar büyük endişe ve depresyon içerisinde. Eğer ekonominiz kötü durumdaysa intihara sürüklenebilir ve daha fazla ölüm olabilir. Depresyon sonucu intiharlar, corona virüsü ölümlerinden daha fazla olabilir" şeklinde konuştu.

Aldıkları önlemlerle hayat kurtardıklarını savunan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu zor günler geçecek, çok yakında bitecek ve normal hayata döneceğiz" açıklaması yaptı.

Gazetecilerin, "Virüse karşı önlemlerin gevşetilmesini, bilim insanları onaylıyor mu?" sorusuna Trump, "Hayır bilim insanları bu fikri desteklemiyor" yanıtını verdi.

NTV'nin haberine göre, Trump, Covid-19'un ülke içinde yayılımına ilişkin, "Virüs New York gibi bazı noktalarda yoğun, buralarda virüse yakalananlara karantina uygulanır. Ama virüsten etkilenmeyen birçok yer de var. Niye bazı yoğun bölgeler için tüm ülkeyi kapatalım?" dedi.

YÜKSEK FİYATLARA KARŞI KARARNAME

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede kullanılan tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere birçok kaynağın stoklanmasını ya da ürünlere fahiş fiyat uygulanmasını engellemek için bir kararname imzaladığını da duyurdu.

Covid-19 ile mücadele kapsamında bugün yeni bir kararname imzaladığını belirten Trump, "Bu kararname, Covid-19'un önlenmesi ve tedavi edilmesi için hayati öneme sahip el dezenfektanı, maske, koruyucu ekipmanlar gibi kaynakların stoklanmasını ya da fahiş fiyatlara satılmasını engelleyecek" dedi.

Sağlık ve Adalet bakanlıkların hangi ürün ve ekipmanların bu kararnameye dahil edileceğini görüşüp kararlaştıracaklarını kaydeden Trump, "Kimsenin Amerikan halkının acılarını kendi çıkarları için istismar etmesine izin vermeyiz" diye konuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise yaptığı açıklamada, "Burada bahsettiğimiz kişiler, belirli malzemeleri piyasayı maniple etmek ya da karaborsada satmak için stoklayan kişiler. Evinizde büyük oranda tuvalet kağıdı stoğu yaptıysanız korkmayın. Ama deponuzda birçok koruyucu maske varsa günün birinde kapınızı çalarız" ifadelerini kullandı.

VİRÜS DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

Trump öte yandan ABD'deki Covid-19 vaka ve ölümlerinin hızla artmasına ilişkin, "Virüse ilişkin rakamlar, kesinlikle daha da kötü olacak. Bunu en aza indirgemek için çalışıyoruz. Rakamlar elbette zaman içinde artacaktır ama günün birinde azalmaya başlar" dedi.

MELANIA TRUMP DA TEST YAPTIRMIŞ

Eşi Melania Trump'ın Covid-19 testi yaptırıp yaptırmadığına yönelik sorusu üzerine Trump, "Evet o da test yaptırdı. Sonuç negatif çıktı. Kendisi şu anda gayet iyi" diye konuştu.