ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi arasında “coronavirüs” görüşmesi
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüs salgınını ele aldıkları telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede; koronavirüs salgına karşı atılacak adımlar ele alındı ve iş birliğinin artırılmasının önemine işaret edildi.
ABD Başkanı Trump, Twitter hesabında, Şi ile yaptığı görüşme için "çok iyi" ifadesini kullandı ve Çin'in, Kovid-19 ile mücadelesine duyduğu saygıyı ilettiğini bildirdi.
"SALGINA KARŞI YAKIN ÇALIŞMA"
ABD Başkanı, "Salgınla mücadelede Çin ile yakın çalışma yürütüldüğünü" de aktardı. Şinhua ajansının haberinde de Şi'nin görüşmede, ABD'ye ikili ilişkilerin geliştirilmesi için sağlam adımlar atılması çağrısı yaptığı belirtildi.
İŞ BİRLİĞİNİN ARTIRILMASI…
Çin Devlet Başkanının görüşmede, iki ülkenin salgının kontrol altına alınmasında ve diğer alanlarda iş birliğini artırmasının, karşılıklı saygı ve kazan-kazana dayalı ilişki geliştirmesinin önemine işaret ettiği ifade edildi.
MACRON İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Trump, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefonda görüşmüş, iki lider Kovid-19 ile mücadele çabaları ve virüsün ekonomik etkilerini ele almıştı.
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