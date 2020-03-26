ABD Başkanı Trump'tan New York itirafı: Zorlu haftalar bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. New York'u zorlu haftaların beklediğini dile getiren Trump, "New York şu anda koronavirüs ile mücadelede ciddi bir problem teşkil ediyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü olan New York'un, virüs ile mücadelede ciddi bir "sorun" olduğunu belirterek, "New York'u zorlu haftalar bekliyor." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

New York, California, Washington, Iowa, Louisiana, Teksas ve Florida eyaletlerini "afet bölgesi" ilan ettiklerini kaydeden Trump, bu ilanın hukuki açıdan öneminin büyük olduğunu kaydetti.

New York'un Kovid-19 salgını konusunda en sıcak bölge olduğunu vurgulayan Trump, "New York şu anda koronavirüs ile mücadelede ciddi bir problem teşkil ediyor. New York'u zorlu haftalar bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD'nin bazı kesimlerinde virüsün oldukça az görüldüğünü kaydederek, "ABD'nin büyük bir bölümünde hayat, diğer bölgelerden çok daha önce normale dönecek." diye konuştu.

"VİRÜS ÖNLEMLERİ NE KADAR UZARSA, EKONOMİMİZ O KADAR KÖTÜYE GİDER"

Ekonomiyi bir an önce eski haline getirmek için birçok insanın iş hayatına dönmesi gerektiği açıklamaları ile tepki çeken Trump, bu fikrinin arkasında durduğunu bugünkü basın toplantısında birçok kez vurguladı.

Öte yandan Trump, "Birçok insan işine geri dönmek istiyor. Aceleyle bir şey yapmak istemiyorum. Bilim insanları ve kabine üyeleriyle tekrar görüşüp bir karara varacağız. Yine de bu önlemler ne kadar uzarsa, ekonomimiz o kadar kötüye gider." dedi.

Trump, konuşmasında Avrupa Birliği ve NATO'yu da eleştirerek, "Bazıları bizden yararlandı. Bunlar bizim müttefiklerimizdi. Bizi oyuna getirdiler. Bizim ürünlerimizi ülkelerine almamak için belirli şartlar koydular." dedi.

Hiç kimsenin yaşamını kaybetmesini istemediğini belirten Trump, "Diğer tüm ülkelerden daha çok sayıda test yapıyoruz. Ama yine de tüm ülkenin test yaptırmasına gerek yok. 350 milyon insan niye test yaptırsın? Bu çok saçma." dedi.

Trump yarın Türkiye'nin de içinde bulunduğu G-20 ülkelerinin liderleri ile bir telekonferans yapacaklarını belirterek, "Bu çok ilginç bir toplantı olacak." diye konuştu.

"TEŞVİK PAKETİ MASAMA GELİR GELMEZ İMZALAYACAĞIM"

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Senatoya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin bugün onaylanmasını beklediğini belirten Trump, "(Senatonun onayının ardından) Temsilciler Meclisini de bu paketi onaylamaya davet ediyorum. Paket Kongreden geçip masama gelir gelmez imzalayacağım." ifadesini kullandı.

Basın toplantısında hazır bulunan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise söz konusu teşvik paketiyle ekonomiyi 3 ay ayakta tutmayı amaçladıklarını belirterek, "Umuyorum ki bu pakete 3 ay boyunca ihtiyaç duymayız. Ama ihtiyaç durumunda bu paranın önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kovid-19 ile mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Antony Fauci ise virüsün belirli dönemlerde tekrarlayabileceğini belirterek, "Başka bir döngüye daha hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 55 bin 238'e, ölü sayısı 802'ye ulaştı.