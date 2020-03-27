Güney Afrika'da coronavirüs nedeniyle ilk ölümler yaşandı

Afrika kıtasında en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü Güney Afrika'da virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkede dün vaka sayısı 709 olarak açıklanmıştı.

Afrika kıtasında en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü Güney Afrika'da virüs nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Cape bölgesinde 2 hastanın Kovid-19'a yenik düştüğünü duyurdu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI

Bu kişilerin ölümüne ilişkin detaylı bilgiyi paylaşacaklarını belirten Mkhize, hastalığa yakalananların sayısının ise 1000'i geçtiğini dile getirdi. Öte yandan, ülkede bugün itibarıyla 3 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı. Ülkede dün vaka sayısı 709 olarak açıklanmıştı.