İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2077'ye çıktı
Gelen son dakika haberine göre... İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2077'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı da 27 bin 17 oldu.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2077'ye yükseldi. Dünya genelinde ise koronavirüsten etkilenen kişi sayısı 425 bin barajını aşarken, hayatını kaybedenler ise 18 bini aştı.
SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, corona virüs nedeniyle son 24 saatte COVID-19'dan 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini ölsü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiğini, ülkede toplam vaka sayısının da 27 bin 17 olduğunu açıkladı.
RUHAHİ: 2. DALGA OLABİLİR...
Her geçen gün vaka ve ölüm sayısının arttığı İran'dan yeni açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani virüsle ilgili ikinci dalga başlayabilir dedi tarih verdi.
Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da kendisi dışında tüm kabine üyelerinin koruyucu maskeyle katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
SERT TEDBİRLER
Nevruz Bayramı tatiline çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarında Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için sert tedbirler aldıklarını aktaran Ruhani, "Hastalığın ilk dalgasını aşmayı başardık ancak önümüzde yeni bir dalga olabilir." uyarısında bulundu..
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