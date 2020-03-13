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Umman ve Suudi Arabistan'da koronavirüs vakası arttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2020
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UMMAN VE SUUDİ ARABİSTAN'DA KORONAVİRÜS VAKASI ARTTI

ve 'da vakalarının artış gösterdiği açıklandı. Koronavirüs tespit edilenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 86'ya, Umman'da ise 20'ye yükseldi.

Yeni tip (Kovid - 19) tespit edilenlerin sayısı 'da 86'ya, 'da ise 20'ye yükseldi. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 24 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısının 86'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, virüs bulaşan bir kişinin ise iyileştiği hatırlatıldı.

Öte yandan Umman'da bir kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından vaka sayısı 20'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs bulaşanlardan 18'inin İran'a, birinin de İtalya'ya seyahat ettiği, diğer bir kişinin salgına yakalanma nedeninin ise araştırıldığı aktarıldı.

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