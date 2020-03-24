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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2020
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ERMENİSTAN-AZERBAYCAN CEPHE HATTINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

- cephe hattında Ermenistan ordusunun ateşkesi bozmasıyla başladı. Çıkan çatışmada Ermenistan ordusundan bir askerin çatışmada öldüğü ifade edildi.

- cephe hattında Ermenistan ordusunun ateşkesi bozmasıyla başladı.

Azerbaycan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun cephe hattının Goranboy ili yönünde ateşkesi ihlal ederek provokasyon girişiminde bulunduğu bildirildi.

Provokasyon girişiminin Azerbaycan ordusunca önlendiği, Ermenistan ordusundan bir askerin çatışmada öldüğü ifade edildi.

Ölen askerin cesedinin yaklaşık 24 saattir mevziler arasındaki bölgede kaldığı, çatışmanın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, cephe hattında durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan tarafı olduğu belirtildi.

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