Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Ghebreyesus'tan koronavirüs açıklaması: Artış var!
Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan koronavirüs açıklaması geldi. Ghebreyesus, pek çok ülkeye yayılan koronavirüs salgınının yayılma hızının arttığını açıkladı.
SON DAKİKA: Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre'deki merkezinde konuşan Genel Sekreter Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilk açıklanan vakadan, 100 bin vakaya ulaşmanın 67 gün sürdüğünü, ikinci bir 100 bin vakaya 11 günde ulaşıldığını, üçüncü 100 bin vakaya ise yalnızca dört günde ulaşıldığını söyledi.
PANDEMİ NEDİR?
En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.
2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti. Uzmanlar, domuz gribi nedeniyle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söylüyor.
DSÖ'nün tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:
Yeni bir virüs olması, İnsanlara kolayca geçebilmesi ve insandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması.
DSÖ'DEN KORONAVİRÜSÜN (COVİD-19) RUH SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEMEMESİ İÇİN ÖNERİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Ruh Sağlığı Program Yöneticisi Doç. Dç. Dr. Akfer Karaoğlan Kahıloğulları, Koronavirüsün (Covid-19) ruh sağlığını olumsuz etkilememesi için önerilerde bulundu.
Kahıloğulları, "Karantina süreçleri sırasında kişiler kaygılı, öfkeli, çaresiz, tükenmiş, çökkün hissedebilirler" dedi.
Doktor Kahıloğulları, "Sürekli salgınla ilgili haber kanallarını izlemek, sosyal medyayı takip etmek ruh sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratacağından bu, günde bir ya da iki kez olacak şekilde belirlenen zaman dilimlerinde yapılmalı" açıklamasında bulundu.
Öte yadnan Kahıloğulları, "Evdeki yakınlarla zaman geçirilebilir, telefonla ya da sosyal platformlar aracılığı ile arkadaşlarla görüşülebilir ya da hobilere zaman ayrılabilir" önerisinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Corona virüs toplantısına damga vuran an!
- Umutlandıran gelişme! Hepsi iyileşti
- İspanya'da balkonlardan ezan sesi yükseldi
- Corona virüse yakalanan hastalar yerlerde!
- 6 yaşındaki çocuk koronaya yenik düştü
- "Özgürlüğün sonu"
- "Korona'nın merkezi"nden haber! Karantina kaldırılıyor
- İtalya'da her şey onunla başlamıştı! Haber geldi...
- İsrail'den skandal uygulama!
- Koronavirüsün tedavisi bulundu mu?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?
- Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste
- EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı
- Son dakika: Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif! Fatih Terim kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?
- Kısa çalışma ödeneği 2020 başvuru şartları ve formu! İŞKUR Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
- İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?
- Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?
- Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?
- Son dakika: Kredi borçları ertelendi mi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç konut kredi borcu ertelendi mi?