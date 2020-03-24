Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Ghebreyesus'tan koronavirüs açıklaması: Artış var!

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan koronavirüs açıklaması geldi. Ghebreyesus, pek çok ülkeye yayılan koronavirüs salgınının yayılma hızının arttığını açıkladı.

SON DAKİKA: Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre'deki merkezinde konuşan Genel Sekreter Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilk açıklanan vakadan, 100 bin vakaya ulaşmanın 67 gün sürdüğünü, ikinci bir 100 bin vakaya 11 günde ulaşıldığını, üçüncü 100 bin vakaya ise yalnızca dört günde ulaşıldığını söyledi.





PANDEMİ NEDİR?

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti. Uzmanlar, domuz gribi nedeniyle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söylüyor.

DSÖ'nün tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

Yeni bir virüs olması, İnsanlara kolayca geçebilmesi ve insandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması.



DSÖ'DEN KORONAVİRÜSÜN (COVİD-19) RUH SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEMEMESİ İÇİN ÖNERİ



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Ruh Sağlığı Program Yöneticisi Doç. Dç. Dr. Akfer Karaoğlan Kahıloğulları, Koronavirüsün (Covid-19) ruh sağlığını olumsuz etkilememesi için önerilerde bulundu.

Kahıloğulları, "Karantina süreçleri sırasında kişiler kaygılı, öfkeli, çaresiz, tükenmiş, çökkün hissedebilirler" dedi.

Doktor Kahıloğulları, "Sürekli salgınla ilgili haber kanallarını izlemek, sosyal medyayı takip etmek ruh sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratacağından bu, günde bir ya da iki kez olacak şekilde belirlenen zaman dilimlerinde yapılmalı" açıklamasında bulundu.

Öte yadnan Kahıloğulları, "Evdeki yakınlarla zaman geçirilebilir, telefonla ya da sosyal platformlar aracılığı ile arkadaşlarla görüşülebilir ya da hobilere zaman ayrılabilir" önerisinde bulundu.