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Son dakika: Hafter'den Mitiga Havalimanı'na saldırı! 2 yabancı çalışan öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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HAFTER'DEN SALDIRI! 2 YABANCI ÇALIŞAN ÖLDÜ

milislerinin 'nın başkenti Trablus'taki 'na düzenlediği roketli saldırıda 2 yabancı çalışan hayatını kaybetti.

milislerinin 'nın başkenti Trablus'taki 'na düzenlediği roketli saldırıda 2 yabancı çalışan hayatını kaybetti.

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