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Zimbabve'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2020
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ZİMBABVE'DE KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, ABD'den gelen iş adamı James Makamba'nın 30 yaşındaki oğlu Zororo Makamba'nın virüsten hayatını kaybettiğini belirtildi.

Zororo Makamba'da cumartesi Kovid-19 tespit edilmişti.

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