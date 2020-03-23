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Corona virüs medyaya da sıçradı! İran'da 19 muhabir koronavirüse yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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KORONAVİRÜS MEDYAYA DA SIÇRADI! 19 MUHABİR...

Radyo Televizyon Kurumunda () çalışan 19 muhabirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. İran , bugün itibarıyla ülkede can kaybının 1812'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 23 bin 49 olduğunu açıkladı.

Radyo Televizyon Kurumu Haber Ajansı (iribnews) Başkanı Mehrdad Seyyid Mehdi, bazı meslektaşlarının Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyurdu.

Mehdi, paylaşımında, "İş arkadaşlarım daha genel seçim yorgunluğunu üzerlerinden atamadan, koronavirüs cephesinin en ön saflarında yer aldılar. Defalarca tehlikeli yerlerde çalışmışlardı. IRIB çalışanlarından koronavirüse yakalanan 19 arkadaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran , bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1812'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 23 bin 49 olduğunu açıklamıştı.

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