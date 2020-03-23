Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye çevriliyor
İtalya ve Çin’in ardından corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İran dünyanın en büyük alışveriş merkezi olarak nitelendirilen İran Mall’ı hastaneye çeviriyor.
Çin'in Vuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında Türkiye'nin sınır komşusu İran geliyor.
Salgını yönetememekle suçlanan Tahran yönetimi corona virüs hastaları için yatak kapasitesini artırmak üzere İran Mall'ı geçici olarak hastaneye çevirme kararı aldı. Dünyanın en büyük AVM'si olarak nitelendirilen İran Mall'a 3 bin yatak kapasiteli corona virüs hastanesi kurulması hedefleniyor.
45 bin metrekareden büyük olan AVM'nin hızlıca dönüştürülmesi için Fransa'dan uzmanların da geldiği belirtiliyor. 2018'de kullanıma açılan AVM'nin bazı yerlerinde halen inşaatın devam ettiği ifade edildi.
İran corona virüs salgınını engellemek için ülkedeki alışveriş merkezlerini kapatmıştı.
SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını İran'da bin 800'den fazla insanın ölümüne neden oldu. Ülkede corona virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 23 binin üzerine çıktı.
İran corona virüsün en çok can aldığı dördüncü ülke.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin corona virüsle mücadele konusunda ABD yönetiminin yardım teklifini kabul etmediğini söyledi.
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