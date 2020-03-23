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Almanya'da sosyal mesafe önlemleri işe yaradı! Koronanın yükseliş ivmesi durmaya başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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ALMANYA BAŞARDI! İŞTE SOSYAL MESAFENİN ÖNEMİ

koronavirüs salgınında alınan sosyal mesafe tedbirlerinin olumlu sonuçlarını görmeye başladı. Almanya  Başkanı , "Salgındaki büyüme eğrisinin hafif bir şekilde düzleştiğine dair işaretler görüyoruz.” dedi.

Başkanı , yaptığı son dakika açıklamasında, Almanya'daki yeni corona virüs salgınında yaşanan artışın, sosyal mesafe önlemleri sayesinde ilk kez durağan bir döneme girdiğinin işaretlerinin görüldüğünü açıkladı.

"SALGINDAKİ BÜYÜME EĞRİSİ..."

Wieler, "Salgındaki büyüme eğrisinin hafif bir şekilde düzleştiğine dair işaretler görüyoruz, ancak bunu çarşamba günü kesin olarak onaylayabileceğim" ifadelerini kullandı.

106 ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Weiler, Almanya'da şimdiye kadar alınan okul kapatma, el yıkama talimatları ve halka açık toplantıların durdurulması gibi tedbirlerin oldukça etkili olduğunu açıkladı. Ülkede corona virüs nedeniyle 26 bin 159 vaka ve 106 ölüm bildirildi.

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