Almanya'da sosyal mesafe önlemleri işe yaradı! Koronanın yükseliş ivmesi durmaya başladı

Almanya koronavirüs salgınında alınan sosyal mesafe tedbirlerinin olumlu sonuçlarını görmeye başladı. Almanya Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, "Salgındaki büyüme eğrisinin hafif bir şekilde düzleştiğine dair işaretler görüyoruz.” dedi.

Almanya Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, yaptığı son dakika açıklamasında, Almanya'daki yeni corona virüs salgınında yaşanan artışın, sosyal mesafe önlemleri sayesinde ilk kez durağan bir döneme girdiğinin işaretlerinin görüldüğünü açıkladı.

"SALGINDAKİ BÜYÜME EĞRİSİ..."

Wieler, "Salgındaki büyüme eğrisinin hafif bir şekilde düzleştiğine dair işaretler görüyoruz, ancak bunu çarşamba günü kesin olarak onaylayabileceğim" ifadelerini kullandı.

106 ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Weiler, Almanya'da şimdiye kadar alınan okul kapatma, el yıkama talimatları ve halka açık toplantıların durdurulması gibi tedbirlerin oldukça etkili olduğunu açıkladı. Ülkede corona virüs nedeniyle 26 bin 159 vaka ve 106 ölüm bildirildi.