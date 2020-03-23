BAE'nin darbeci Hafter'e gönderdiği akaryakıt taşıyan tankerine el konuldu
ABD ile birlikte darbeci Libya'da Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgeye gönderdiği akaryakıt taşıyan petrol tankerine el konuldu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, gemiyle ilgili incelemenin tamamlanmasının ardından sonuçları açıklayacağını duyurdu.
Darbeci asker Halife Hafter'e bağlı uçaklar için Birleşik Arap Emirlikleri'nden akaryakıt taşıyan petrol tankerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı güçlerce el konulduğu bildirildi.
PETROL İTHALİ HAKKI İHLALİ
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Deniz Gücü'nün Komutanı Rıda İsa, yaptığı yazılı açıklamada, Liberya bayraklı "Gulf Petroleum 4" adlı petrol tankerine el konulduğunu duyurdu.
İsa, gemiyle ilgili incelemenin tamamlanmasının ardından sonuçlarının hemen yayımlanacağını kaydetti.
Libya Ulusal Petrol Kurumu, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, BAE'den "Gulf Petroleum 4" adlı gemiyle Bingazi'ye petrol taşındığını duyurmuştu.
Açıklamada Hafter'in kontrolündeki bölgeye gayrimeşru şekilde petrol ithalatı kınanmış, petrol ithal etme hakkının yalnızca kuruma ait olduğu vurgulanmıştı.
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