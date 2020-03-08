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Son dakika: Hafter Libya'da başkent Trablus'a saldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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HAFTER BAŞKENT TRABLUS'A SALDIRDI

.. Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’a düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Avrupa destekli darbeci Hafter, Libya'ya saldırmaya devam ediyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Detaylar gelecek...

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