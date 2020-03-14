Trablus'ta Hafter'e bağlı 20 milis öldürüldü

Batı destekli darbeci Hafter, bir kez daha Libya'nın başkenti trablus'a saldırdı. Hafter'in gerçekleştirdiği saldırıda Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin cevabı ağır oldu. Hafter'e bağlı en az 20 paralı mili öldürüldü.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'un güneyindeki Remle bölgesine başlattığı saldırıda 20 milis hayatını kaybetti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Trablus'un Remle bölgesinde yoğun çatışmaların yaşandığını ve UMH güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü söyledi.

UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kununu ise Hafter'in saldırısında 4 silahlı aracın yok edildiğini belirterek "Remle ve Ayn Zara'daki çatışmalarda en az 20 paralı askeri etkisiz hale getirdik." dedi.

Kununu, Hafter milislerinden bir kişinin de sağ olarak ele geçirildiğini aktardı.