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Milyonlarca çalışan ve iş verene corona virüs (koronavirüs) desteği! Maaşın yüzde 60'ı...

Başkan Erdoğan, corona virüsünün ekonomik etkilerini azaltmak için 100 milyar liralık 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adını verdiği paketi açıkladı. Perakendeden turizme, demir-çelikten otomotive, tekstilden yiyecek-içeceğe kadar her sektörün yararlanacağı paketten iş veren ve çalışana da destek çıktı. İşte milyonlarca kişi ilgilendiren detaylar...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 10:45
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Milyonlarca çalışan ve  iş verene corona virüs (koronavirüs) desteği! Maaşın yüzde 60'ı...
Milyonlarca çalışan ve  iş verene corona virüs koronavirüs desteği! Maaşın yüzde 60'ı...

Koronavirüse karşı önlem olarak açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ekonomik sorun yaşayan işverenler kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak.

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Milyonlarca çalışan ve  iş verene corona virüs (koronavirüs) desteği! Maaşın yüzde 60'ı...
Milyonlarca çalışan ve  iş verene corona virüs koronavirüs desteği! Maaşın yüzde 60'ı...

Hürriyet'in haberine göre, çalışan maaşının yüzde 60'ını alacak. Bu da işsizlik fonundan karşılanacak, sağlık sigortası primleri de ödenecek. Paket kapsamında işverene asgari ücret desteği de verilecek.

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Milyonlarca çalışan ve  iş verene corona virüs (koronavirüs) desteği! Maaşın yüzde 60'ı...
Milyonlarca çalışan ve  iş verene corona virüs koronavirüs desteği! Maaşın yüzde 60'ı...

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ve koronavirüse karşı alınacak bir dizi tedbiri içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde işverene de destek çıktı.

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Milyonlarca çalışan ve  iş verene corona virüs (koronavirüs) desteği! Maaşın yüzde 60'ı...
Milyonlarca çalışan ve  iş verene corona virüs koronavirüs desteği! Maaşın yüzde 60'ı...

Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılıp, hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici gelir desteği sağlanırken, işverenlerin de maliyeti azaltılacak.

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Milyonlarca çalışan ve  iş verene corona virüs (koronavirüs) desteği! Maaşın yüzde 60'ı...
Milyonlarca çalışan ve  iş verene corona virüs koronavirüs desteği! Maaşın yüzde 60'ı...

Kısa çalışma ödeneği yeni bir düzenleme değil; İŞKUR çatısı altında uzun süredir uygulanıyor, ancak işverenler tarafından fazla bilinmiyor.