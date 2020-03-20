Milyonlarca çalışan ve iş verene corona virüs (koronavirüs) desteği! Maaşın yüzde 60'ı...

Başkan Erdoğan, corona virüsünün ekonomik etkilerini azaltmak için 100 milyar liralık 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adını verdiği paketi açıkladı. Perakendeden turizme, demir-çelikten otomotive, tekstilden yiyecek-içeceğe kadar her sektörün yararlanacağı paketten iş veren ve çalışana da destek çıktı. İşte milyonlarca kişi ilgilendiren detaylar...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 10:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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