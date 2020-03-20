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İtalya’da koronavirüse yakalanan 79 yaşındaki hasta Remdesivir adlı ilaç tedavi edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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TEDAVİDE UMUT IŞIĞI! 79 YAŞINDA HASTADA DENENDİ VE...

’den dünyaya yayılan Avrupa’da can almaya devam ediyor. ’da hızlı şekilde yayılan salgın 3 bin 405 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.  İtalya salgınla boğuşurken tedavide umut ışığı olacak bir haber geldi. Remdesivir adlı ilaç İtalya’da koronavirüse yakalanan 79 yaşındaki bir hastada denendi ve hastanın tedaviye yanıt verdiği açıklandı.

virüse karşı dünya genelinde önlemler alınırken, yüzün üzerinde ülkede görülen salgına karşı ilaç ya da aşı arayışı da sürüyor. Uzmanlar şu sıralar özellikle başka hastalıklar için kullanılan ilaç ya maddelerin korona virüse karşı etkili olup olmayacağını araştırıyor.

TEDAVİDE UMUT IŞIĞI OLDU

O ilaçlardan biri olan Remdesivir adlı ilaç 'da virüse yakalanan 79 yaşındaki bir hastada denendi ve hastanın tedaviye yanıt verdiği açıklandı.

İngiliz gazetesinde yer alan habere göre, 10 yıl önce Ebola ile mücadele kapsamında geliştirilen ilaç ile tedavi edilen adı açıklanmayan hasta 12 gün sonra taburcu edildi. Aynı habere göre ABD'de korna virüs testleri pozitif çıkan ve durumu kritik seviyeye gelen bir kadın hasta da Remdesivir tedavisine yanıt verdi.

MERS'E KARŞI ETKİLİ OLMUŞTU

İlk olarak Ebola ile mücadele için geliştirilen Remdesivir klinik incelemelerinde iyi bir sonuç vermemiş, 2012 yılında ise bir başka corona virüs enfeksiyonu olan Mers'e karşı etkili olduğu görülmüştü.

YÜZDE 80'LİK KESİM TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYMUYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre koronavirüse yakalananların yüzde 80'i özel bir tedaviye ihtiyaç duymaksızın hastalığı atlatabiliyor. Ancak hastalığın ağır seyrettiği durumlarda insanların solunum sorunları yaşadığı biliniyor. karşı kemoterapi tedavisi görenler ile daha önce farklı rahatsızlığı olan yaşlılar en riskli gruplar olarak kabul ediliyor.

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