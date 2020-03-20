Haiti'de ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü
Haiti'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 2 kişide tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle "acil durum" ilan edilen ülkede, tüm hava alanları, deniz limanları, okullar ve fabrikalar kapatılacak.
Devlet Başkanı Jovenel Moise, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 2 hastanın karantinada olduğunu belirtti.
TÜM TEDBİRLER ALINDI
Moise, yeni tip koronavirüs nedeniyle "acil durum" ilan edilen ülkede, tüm hava alanlarının, deniz limanlarının, okulların ve fabrikaların kapatılacağını açıkladı.
SINIR KAPATILMIŞTI
Haiti'de yetkililer, yakın zaman önce ülkenin Hispanyola Adası'nda Dominik Cumhuriyeti ile paylaştığı sınırı, virüs nedeniyle kapatmıştı.
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