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Haiti'de ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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O ÜLKEDE İLK KORONA VAKASI!

'de ilk kez (Kovid-19) 2 kişide tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle "" ilan edilen ülkede, tüm hava alanları, deniz limanları, okullar ve fabrikalar kapatılacak.

Devlet Başkanı Jovenel , Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 2 hastanın karantinada olduğunu belirtti.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Moise, nedeniyle "" ilan edilen ülkede, tüm hava alanlarının, deniz limanlarının, okulların ve fabrikaların kapatılacağını açıkladı.

SINIR KAPATILMIŞTI

'de yetkililer, yakın zaman önce ülkenin Hispanyola Adası'nda Dominik Cumhuriyeti ile paylaştığı sınırı, virüs nedeniyle kapatmıştı.

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