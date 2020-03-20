İsrail’den skandal hamle! Corona virüs bahanesiyle...
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya ��ıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde teyakkuz haline geçilirken, İsrail'den skandal bir hamle geldi. İsrail koronavirüs bahanesiyle Filistin topraklarını giriş-çıkışlara kapatmaya hazırlandığı bildirildi.
İsrail'in, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele bahanesiyle gelecek pazardan itibaren tüm Filistin topraklarını giriş-çıkışlara kapatma konusunda kararlı olduğu belirtildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İsrail, gelecek pazardan itibaren tüm Filistin topraklarını kapatma kararı almaya yöneliyor" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, kuruluşun ordudan İsrail'de çalışmak amacıyla herhangi bir Filistinlinin sızmaması için çaba göstermesi talebinde bulunacağı aktarıldı.
İsrail Sağlık Bakanlığı son olarak ülkede 104 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini toplam vakanın 677'ye ulaştığını duyurmuştu.
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