Arjantin'de karantina ilan edildi
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla ülkede 31 Mart'a kadar genel karantina uygulanacağını açıkladı.
Devlet Başkanı Fernandez, eyalet valileriyle Devlet Başkanlığı Konutu Olivos'ta yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Kovid-19'un yayılma riskine işaret eden Fernandez, "Saat 00:00 (20 Mart) itibariyle önleyici ve zorunlu karantina uygulanması kararı aldık. Karantina, 31 Mart'a kadar sürecek." ifadelerini kullandı.
Virüsün hızlı bir şekilde yayıldığını hatırlatan Fernandez, "Arjantinlilerin sağlığını gözetiyoruz ve bu önlemi, ekonomik etkilerinin mümkün olduğunca az olmasını umarak alıyoruz. Herkes evinde kalmalı ve temel ihtiyaçlar için evden çıkmalı. Dükkanlar, marketler, eczaneler açık olacak." şeklinde konuştu.
Devlet Başkanı Fernandez, karantina süresi boyunca, Sahil Güvenlik, Jandarma, Federal ve Eyalet polislerinin sokağın güvenliğini sağlayacağını ve geçerli sebebi olmadığı halde sokağa çıkanlar için cezai işlem uygulanacağını belirtti.
Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 128 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- O ülke ordu karargahına saldırı! 29 asker öldü
- Birleşik Krallık'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 144'e yükseldi
- KKTC'de koronavirüs vaka sayısı yükseldi
- Yüzde 70'ten fazla ülkenin koronavirüse müdahale planı var
- New York'ta koronavirüs vakası 4 bin 152 oldu!
- Hafter'e bağlı 25 milis etkisiz hale getirildi
- Corona virüsün şifresi çözüldü! Dikkat çeken detay...
- Trump ve Macron kritik 'korona' görüşmesi
- İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka raporu
- ABD'deki Müslümanlardan koronavirüs çağrısı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Son dakika: ÖSYM sınav takviminde güncelleme: 2020 MSÜ, MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?
- Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları
- Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
- CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?
- YÖK'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
- ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?
- TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama