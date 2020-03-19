Irak'ta koronadan ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Gelen son dakika haberine göre...Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 12'ye çıktı. 2 kişi yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
DAHA ÖNCE 10 OLARAK DUYURULMUŞTU
Açıklamada, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının böylece 12'ye yükseldiği aktarıldı. Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 olarak duyurulmuştu.
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