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Irak'ta koronadan ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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IRAK'TA KORONA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR!

Gelen son dakika haberine göre...'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 12'ye çıktı. 2 kişi yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

DAHA ÖNCE 10 OLARAK DUYURULMUŞTU

Açıklamada, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının böylece 12'ye yükseldiği aktarıldı. Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 olarak duyurulmuştu.

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