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ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2020
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ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Başkanı , hesabından yaptığı açıklamada, ’nı sadece koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele etmek için imzaladığını, bu koşullarda herkesin birlikte olduğunu söyledi.

Trump hesabından yaptığı paylaşımda, "'nı sadece ' Virüsü'yle mücadele etmek için, gelecekte gerçekleşebilecek en kötü senaryo durumunda yardım alabilmek için imzaladım. Umarım gerek kalmayacak ama bu koşullarda hepimiz birlikteyiz" dedi. Trump, diğer paylaşımında ise "Er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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