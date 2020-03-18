18 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 264'e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
ABONE OL
FRANSA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU: 264 ÖLÜ

Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısının her gün ikiye katlandığını söyledi.  'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısının 9 bin 134'e yükseldiğini ifade eden Salomon, bu kişilerden 931'inin yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 264'e yükseldiğini belirtti.

İsrail koronavirüs nedeniyle yabancılara kapılarını kapattı İSRAİL KORONAVİRÜS NEDENİYLE YABANCILARA KAPILARINI KAPATTI
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs Kovid-19 için aşı açıklaması |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS (KOVİD-19) İÇİN AŞI AÇIKLAMASI |VİDEO
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e çıktı İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 104'E ÇIKTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA