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Çin'den ortalığı karıştıracak karar! ABD vatandaşlarının çalışma izni iptal edilecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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ÇİN'DEN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK KARAR!

Son dakika haberi... , 'li 3 medya kuruluşu için çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal edeceğini açıkladı.

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ABD, Esad rejiminin Savunma Bakanını yaptırım listesine aldı ABD, ESAD REJİMİNİN SAVUNMA BAKANINI YAPTIRIM LİSTESİNE ALDI
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