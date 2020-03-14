ABD'de koronavirüsten ölüm sayısı arttı
ABD'nin New York eyaletinde koronavirüsten ilk ölüm yaşanırken, ABD genelinde sayı 49'a yükseldi. Koronavirüs vaka ve ölümlerinin sayısının artmaya devam etmesi üzerine Pentagon harekete geçti. ABD Savunma Bakanlığı, tüm ziyaretçi giriş çıkışlarını durdururken, resmi ve yarı resmi tüm ziyaretleri de durdurma kararı aldı.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yayılmaya devam ederken, New York'ta bir kişinin öldüğü bildirildi. Böylece ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 49'a yükseldi.
New York Valisi Andrew M. Cuomo, New York Hastanesinde tedavi gören 82 yaşındaki bir kadının yeni tip koronavirüsten tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yaşlı kadının daha önce solunum yetmezliği yaşadığı ve 3 Mart'tan bu yana New York Hastanesinde tedavi gördüğünü ifade eden Vali Cuomo, New York'ta şu anda teyit edilmiş 524 vakanın bulunduğunu kaydetti.
New York'taki ölüm vakası ile birlikte ABD'de koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 49'a yükseldi.
PENTAGON RESMİ ZİYARETLERİ ASKIYA ALDI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tüm ziyaretçi giriş çıkışlarını durdururken, resmi ve yarı resmi tüm ziyaretleri de durdurma kararı aldı.
Bunun yanı sıra, bakanlık, ABD'deki personelin tüm iç hat seyahatlerini da yasakladı. Buna göre, çeşitli üslere görevlendirilmiş askerler dahi görev yerlerine gidemeyecek.
APPLE ÇİN DIŞINDAKİ TÜM MAĞAZALARINI KAPATIYOR
Apple CEO'su Tim Cook, yazılı bir açıklama ile Çin dışındaki tüm mağazalarının 27 Mart'a kadar kapatılacağını duyurdu.
Cook, şirketinin Kovid-19 salgınıyla mücadele ve salgına yakalananların tedavisinde kullanılmak üzere 15 milyon dolar bağış yaptığını da ifade etti.
MECLİS KOVİD-19 DESTEK PAKETİNİ KABUL ETTİ
Diğer taraftan, Temsilciler Meclisi "Önce Aileler, Koronavirüs Müdahale Yasası" tasarısını genel kurulda 40'a karşı 363 oyla kabul etti.
Tasarının tam maliyeti bilinmiyor ancak tasarıda sigortasız insanlara koronavirüs tedavisinde destek olmak üzere "Ulusal Afet Medikal Sistem" fonuna 1 milyar dolar aktarılması öngörülüyor.
Ayrıca, 82 milyon doların savunma bakanlığına bağlı kişilere destek ve tedavi için, 60 milyon doların ise eski askerler için ayrılmasını öngören tasarı, yerlilere verilen "Yerli Sağlık Hizmetleri" fonuna ise 64 milyon dolar ek destek sağlıyor.
Tasarı Kongrenin her iki kanadından da geçerse, yasalaşması için ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek. Trump, tasarıya destek vereceğini ifade etmişti. Ülke genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısı 2 bin 195'e ulaştı.
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