Son dakika haberi | İspanya Eşitlik Bakanı koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi...İspanya Eşitlik Bakanı'nda koronavirüs teşhis edildi. Yetkililer, tüm bakanlara koronavirüs testi yapılacağını duyurdu.
İspanya'da Eşitlik Bakanı'nda koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Yetkililer, tüm bakanların koronavirüs testinden geçeceğini duyurdu.
İspanya'da bugün yapılacak kabine toplantısına, koronavirüse karşı alınacak tedbirler için onayı gereken bakanların katılacağı belirtildi. Ayrıca İspanya Başbakanı'nın toplantılara video konferans yoluyla katılacağı açıklandı.
Daha önce koronavirüs salgını görülen ülkelerden İran'da iki cumhurbaşkanı yardımcısı, Fransa'da Kültür Bakanı Franck Riester, İngiltere'de Sağlık Bakanı koronavirüse yakalanmıştı
İSPANYOL HÜKÜMETİ MADRİD'İ KARANTİNAYA ALMAYI PLANLIYOR.
İspanyol hükümeti Madrid'i karantinaya almayı planlıyor. Madrid Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso Perşembe günü yaptığı açıklamada, İspanyol hükümetinin, koronavirüsün yayılmasını önlemek için Madrid'i karantinaya almayı düşündüğünü açıkladı. Ayuso, "Geçtiğimiz saatlerdeki gelişmeler üzerine gördüğümüz kadarıyla Madrid'i kapatma olasılığı göz önünde bulunduruluyor" dedi.
İspanyol hükümeti Çarşamba günü böyle bir karantina planının olduğunu reddetmişti. İspanya, Avrupa'da koronavirüsn en fazla etkilediği ülkelerin başında geliyor. İspanya'da şu ana kadar 2.277 kişide virüs tespit edildi.
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