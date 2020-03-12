Filipinler Devlet Başkanı Duterte'ye koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı
Filipinler Devlet Başkanı Duterte'ye yeni tip koronavirüs testi yapıldığı, sonuçların 48 saat içinde açıklanacağı bildirildi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye, enfekte kişilerle teması olan ve önlem amacıyla kendilerini karantinaya alan kabine yetkilileriyle görüşmesi üzerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı bildirildi.
Senatör Christopher Lawrence "Bong" Go, basına yaptığı açıklamada, Duterte'nin yeni tip koronavirüs semptomları göstermediğini ancak sağlıklı olduğundan ve halkla etkileşimini sürdürebileceğinden emin olmak istediğini belirtti.
Go, "Düzenli olarak bir araya geldiğimiz bazı kabine üyelerinin, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerle temas kurduğu göz önünde bulundurulunca sağlık yetkililerimizin tavsiyesine uygun olarak ihtiyati önlemler almak bizim için bir ihtiyatlılık." dedi.
Kendisinin de virüs testi yaptırdığını söyleyen Go, Duterte'nin test sonuçlarının 48 saat içinde açıklanmasının beklendiğini aktardı.
Diğer yandan, CNN Philippines'in haberine göre, Kovid-19 bulguları taşıdıkları için değil tedbir amaçlı test yaptırdıklarını dile getiren Go, "Devlet Başkanı (Duterte) ve ben, her zaman olduğu gibi Filipinler halkı için hizmet etmeye ve ölmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 salgını nedeniyle Duterte'nin yurt dışı seyahatleri de askıya alındı.
Kabinenin, aralarında Maliye Bakanı Carlos Dominguez'in de olduğu en az 9 üyesi, münferit olarak Kovid-19 hastalarıyla aynı ortamda bulunduğunu belirtmiş ve kendilerini karantinaya alma kararı vermişti.
Ülkede bazı belediye başkanları ve senatörler de hastalarla temasları üzerine evlerinde karantinada kalmışlardı.
Filipinler'de şimdiye kadar toplam 52 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmiş, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 128 bini geçti.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat artığını aktarmış ve Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıklamıştı. AA
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