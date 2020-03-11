Son dakika: AB'den Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı şiddet hakkında soruşturma!
Son dakika haberi... AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi. Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı orantısız güç ve silahlı saldırıda 5 mülteci hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Mart'ta saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 olduğunu duyurmuştu.SON DAKİKA HABERİ: Avrupa Birliği (AB) AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi.
AB Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Yunan yetkililerin (sığınmacılara yönelik) herhangi bir şiddet ya da yasa dışı müdahale iddiasını soruşturmalarını bekliyoruz." dedi.
"ORANTILI OLARAK YAPILMALI"
Yunan yetkililerin istisnai bir durumla karşı karşıya olduğunu ve zor bir görev yerine getirdiğini kaydeden Jahnz, "Bunu, temel haklara tam olarak uyarak ve orantılı biçimde yapmalılar." ifadelerini kullandı.
Sığınmacıların Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününe girildi.
YUNANİSTAN'DAN GÖÇMENLERE ŞİDDET
Yunanistan sınır birlikleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale ediyor ve gaz fişeklerini doğrudan onları hedef alarak atıyor.
Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunanistan tarafından ateşli silah, plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyla yapılan müdahale sonucu yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya kentteki hastaneler ve sahra hastanesinde müdahale edildiğini bildirmişti.
TÜRKİYE'DEN YUNAN TARAFINA KAÇ GÖÇMEN GEÇTİ?
5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı orantısız güç ve silahlı saldırıda 5 mülteci hayatını kaybetmişti.
TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU: YUNANİSTAN'I AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE TAŞIYORUZ
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yunan güvenlik güçleri tarafından şiddet gören sığınmacılardan vekalet aldıklarını belirterek, "Yunanistan'ı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyoruz." dedi.
Edirne Barosunda meslekte 40, 50 ve 60'ncı yılını doldurmuş avukatlara yönelik şilt takdim törenine katılan Feyzioğlu, öncesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllardır milyonlarca sığınmacıya ev sahipliğini yaptığını söyledi.
Sığınmacılarla ilgili konularda Avrupa Birliğinin sorumluluklarını yerine getirmediğini dile getiren Feyzioğlu, Edirne üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıların da Yunan güvelik güçleri tarafından şiddete gördüğünü ifade etti.
Yunan güvenlik güçleri tarafından şiddet gören sığınmacılardan vekalet aldıklarını ve durumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacaklarını aktaran Feyzioğlu, "Yunan güçleri tarafından işkence edilmiş, vurulmuş, çifteyle vurulmuş, kaynar suyla haşlanmış, asitlenmiş, biber gazı kapsülüyle kafası parçalanmış insanların muvafakatnamelerini alıyoruz. Yunanistan'ı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyoruz. Bu yaptığı insan hakları ihlalleri, orantısız güç kullanımı, görevi kötüye kullanma sebepleriyle." diye konuştu.
Türkiye'nin sığınmacı konusunda yalnız bırakıldığını ve haksız ithamlarla suçlandığını vurgulayan Feyzioğlu, şunları kaydetti:
"Sırtında çifte yaraları olanlar var. Gaz kapsülüyle vurulan sığınmacılar var. Ondan sonra dünya basınında bunların hiçbirine yer yok. Ama Türkiye'den birilerinin yazdığı uydurma laflarla bir takım sosyal medya uygulamalarıyla Türkiye Devleti'ni manşetten suçlayan bir yabancı basın. Maalesef bu insanlara içeriden de malzeme veriliyor ve Yunanistan'ı aklama çabası. Türkiye, Avrupa Birliğinden bir lütuf beklemiyor, görevini yapmasını, sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyor.
2 milyon mülteci varken, taahhüt edilen rakamın daha yarısı gelmedi. Biz para peşinde değiliz. Hem bütün yükü biz üstlenelim hem güneyimizden 2 milyonluk yeni bir baskı altında bırakılalım hem de ondan sonra Avrupa Birliği kendi rahatında ne varsa yoksa Türkiye çeksin. Artık buna Türkiye'nin tahammülü kalmadı."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rezalet! Suudi Arabistan’da skandal olay
- Jandarmanın ikna ettiği PKK'lı teslim oldu
- Merkel'den Almanya için korkunç corona virüs açıklaması
- İranlı Milletvekili İlahiyan koronavirüsü yendi
- Yunanistan sınırda bu anons yükseliyor!
- ABD'den açıklama: Patriot gönderme kararı aldık
- İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı!
- Belçika'da corona virüsten ilk ölüm
- İşte ABD'de ezana izin veren üçüncü şehir...
- Feci olay! Seyir halindeyken aniden...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?