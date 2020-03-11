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ABD'den son dakika açıklaması: Patriot gönderme kararı aldık

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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ABD'DEN AÇIKLAMA: PATRİOT GÖNDERME KARARI ALDIK

Son dakika haberine göre; Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Kenneth , Irak'a hava savunma sistemleri gönderme kararı aldıklarını resmen açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Kuvvetler Komutanlığı () Komutanı dün yaptığı açıklamada, ABD'nin olası bir İran saldırısı karşısında askerlerini korumak için Irak'a hava savunma sistemleri gönderme kararı aldığını söyledi.

"IRAK'A PATRIOT GÖNDERİYORUZ"

CENTCOM Komutanı General Kenneth , Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi toplantısında, "Biz kendimizi başka bir olası İran saldırısından korumak için Irak'a hava savunma sistemleri ve anti balistik füze savunma sistemleri gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

ABD () tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 8 Ocak'ta İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından ABD kuvvetlerini koruma araçlarını güçlendirmek amacıyla Irak'a hava savunma sistemlerinin gönderilmesi için Irak hükümetinden izin alınmaya çalışıldığı belirtilmişti.

ABD- İRAN ÇATIŞMASI

Irak, özellikle 3 Ocak'ta Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Washington tarafından Bağdat havaalanı yakınlarında insansız hava aracı (SİHA) ile öldürülmesinin ardından ABD-İran çatışmasında aktif bir arenaya dönüştü.

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kaya kaya

Bu bizim için bir kısıtlama hamlesi , bence önumuzdeki günlerde akdenizde yunan(rum),mısır,israil bize saldıracaklar..sürekli saldırı tatbikatındalar hiç bitmedi...s400 de abd çok ısrarcı ..bizde almakta ısrarcıyız. ama bi yıpratma ön savaşıda yapabilirler bize..bu şekilde bile kaybedebilirler.garantilemek istiyorlar....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.03.2020 17:41
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