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Son dakika: İran'da bir milletvekili daha koronavirüse yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
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İRAN'DA BİR MİLLETVEKİLİ DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı. Ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilen milletvekili sayısı 24'e çıktı.

'ın yarı resmi ajansı Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, Tahran Milletvekili'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

İlahiyan'ın Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde karantina altına alındığını ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Tahran Milletvekili İlahiyan'ın ardından resmi rakamlara göre İran'da yeni tip koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı 24'e çıktı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

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