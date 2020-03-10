Merkel'den korkutan koronavirüs açıklaması
Koronavirüs tehdidi hakkında açıklama yapan Almanya Başbakanı Merkel, "Almanya’da yaşayan insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşacak" ifadelerini kullandı. Merkel'in açıklamalarına göre, 82 milyon nüfuslu Almanya'da 50 ila 60 milyon kişinin tehlikede olduğu belirtildi.
Almanya Başbakanı Merkel, bugünkü grup toplantısında koronavirüse karşı vatandaşlarını uyardı.
Merkel, "Almanya'da yaşayan insanların yüzde 60 ila 70'ine virüs bulaşacak" dedi. Sağlık Bakanı Jens Spahn da Merkel'in bu açıklamalarına destek verdi.
50-60 MİLYON KİŞİ VİRÜSE YAKALANACAK
Spahn, koronavirüse maruz kalanların yüzde 80'inin bunu atlatabileceğini söylerken, 65 yaş ve üstü için ciddi bir sorun olabileceğini de altını çizdi. Spahn, bunun için fazladan 28 bin yatak ayrıldığını duyurdu.
Merkel'in açıklamalarına göre 82 milyon nüfuslu Almanya'da 50 ila 60 milyon kişinin koronavirüse yakalanma ihtimali bulunuyor.
ALMANYA'DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Almanya'da Corona Virüsü nedeniyle ilk kez iki kişi yaşamını yitirdi.
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